Riprenderà giovedì la preparazione del Pisa Sporting Club.

Complice la prima, lunga, sosta internazionale della stagione lo staff tecnico nerazzurro ha concesso tre giorni di riposo nella prima delle due settimane senza impegni ufficiali. Capitan Caracciolo e compagni riprenderanno infatti gli allenamenti giovedì mattina per proseguire poi con singole sedute mattutine nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Lunedì prossimo la squadra avrà a disposizione un ulteriore giorno di riposo prima di tornare nuovamente in campo

<p>The post Settimana corta, senza impegni ufficiali first appeared on Pisa Sporting Club.</p>