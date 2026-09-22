Under 17, tris vincente a Torino

Una tripletta di Andrea Baldi (nella foto) regala il successo in rimonta agli Under 17 del Pisa Sporting Club che conquistano tre punti importanti sul difficile campo del Torino. I ragazzi di Luca Sordi hanno condotto una gara attenta scatenandosi poi nel quarto d’ora finale dopo il temporaneo vantaggio dei padroni di casa, ottenuto su calcio di rigore; come detto è stato Baldi a finalizzare al meglio la veemente reazione dei nerazzurri
TORINO. Pellicanò, Piro, Bottone, Tonon, Vukovic, Isoldi, Benaj (80′ Toth), Chiamenti, Mogilevics (84′ Freguglia), Marinelli (66′ Danilowski), Santagata (84′ Velaj). A disposizione. Agosto, Castrignano, Musso, Pipino, Hadzhiev. Allenatore Ledesma.
PISA. Migliorini, Viviani (78′ Bindi), Bartoletti, Bertozzi, Mandiang (46′ Cosi), Fici, Bassetti (78′ Addotta), Pergjoni (61′ Aliperti), Baldi, Lucchesini (54′ Simonini), Petronzi (61′ Cangiano). A disposizione. Carbonella, Scotti, Zazzeri. Allenatore Sordi.
Arbitro. Alessandro Biasol di Nichelino. Assistenti. Hosni-Pongan.
Reti. 71′ Chiamenti (rigore), 77′ Baldi, 79′ Baldi, 90′ Baldi.
Note. Ammoniti Marinelli, Lucchesini, Baldi, Simonini. Recupero 0′ pt; 4′ st’.
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