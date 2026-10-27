Lega Serie B in campo per promuovere un uso consapevole del digitale

La Lega Serie B rinnova anche per questa stagione il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale, confermando la collaborazione con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere un utilizzo consapevole ed equilibrato delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

L’iniziativa, accompagnata dal claim #mettiviailcellulare, intende coinvolgere tifosi, famiglie e comunità, valorizzando il ruolo dello sport come occasione di aggregazione e strumento per riscoprire l’importanza delle relazioni interpersonali e delle esperienze condivise.

La campagna, che prenderà il via dalla 9a giornata della Serie BKT e proseguirà nel turno successivo, si inserisce nel percorso sviluppato dalla Lega Serie B attraverso B4People impresa sociale e si pone in continuità con gli obiettivi presentati recentemente anche all’interno dell’Integrity Tour, attraverso un modulo formativo dedicato.

“Il calcio permette di raggiungere milioni di persone, creando comunità e contribuendo concretamente alla diffusione di una cultura fondata sulla consapevolezza – sottolinea il Presidente Paolo Bedin -. Con l’iniziativa #mettiviailcellulare intendiamo porre l’accento su un tema sempre più attuale, soprattutto per i più giovani, promuovendo un rapporto equilibrato con le tecnologie digitali. Attraverso B4People, la nostra piattaforma di responsabilità di sostenibilità sociale e ambientale, crediamo che il nostro ruolo si traduca anche nella capacità di educare, sfruttando la nostra visibilità mediatica e costruire alleanze con le Istituzioni e la società civile per affrontare insieme le sfide del futuro. Il problema delle patologie legate alla tecnologia e al cellulare in particolare modo rientra in questo perimetro”.

Per assicurare la più ampia diffusione del messaggio, gli stadi della Serie BKT saranno coinvolti attraverso una serie di attivazioni: grafiche led bordocampo, messaggio speaker e contenuti social pubblicati sui canali ufficiali della Lega Serie B.

Al centro della campagna lo spot “Uno smartphone per amico”, realizzato dal Dipartimento in collaborazione con Rai, che sarà proiettato sui maxischermi degli stadi coinvolti nell’iniziativa. Il video, accompagnato dal payoff “Con il cellulare puoi fare tante cose… anche metterlo via”, invita a riflettere sull’importanza di un utilizzo consapevole delle tecnologie digitali, valorizzando il tempo dedicato alle relazioni interpersonali e alle esperienze condivise.

La diffusione dei contenuti, accompagnati dall’hashtag #mettiviailcellulare, contribuirà ad amplificare la visibilità e la portata del messaggio, confermando il ruolo dello sport come strumento di sensibilizzazione e promozione di comportamenti responsabili a beneficio della collettività.

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