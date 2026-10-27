Statistiche e Curiosità della sfida con il Palermo

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domani (Cetilar Arena, ore 19.00) il Palermo, nel match valido per la 9° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Pisa e Palermo si sono affrontate 34 volte in Serie BKT, con i toscani in vantaggio per 13 vittorie a 11 (10 pareggi). Il Pisa è reduce da tre successi consecutivi contro i siciliani e punta a vincere quattro gare di fila contro i rosanero per la prima volta nella sua storia nella competizione.
- Il Pisa è imbattuto da nove gare casalinghe di Serie BKT contro il Palermo; l’ultima sconfitta interna contro i rosanero risale al 17 marzo 1968 (0-1). Quella partita rappresenta, insieme allo 0-0 del 26 marzo 1967, una delle sole due occasioni in cui i toscani non sono riusciti a segnare in casa contro i siciliani nella competizione.
- Il Pisa non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime nove gare casalinghe di Serie BKT (5V, 1N, 3P); tuttavia dopo il successo in quella più recente (3-1 v Cremonese), i nerazzurri potrebbero festeggiare due vittorie interne di fila nel torneo per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (doppio 3-1 contro Juve Stabia e Mantova con Filippo Inzaghi alla guida).
- Dopo i successi contro Empoli (4-2) e Mantova (2-0), il Palermo potrebbe ottenere tre successi esterni di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-settembre 2024 (tre con Alessio Dionisi in panchina). Risale invece al maggio 2014 l’ultima volta che i rosanero hanno raccolto due successi esterni con annesso clean sheet nella competizione.
- Il Palermo ha conquistato 10 punti nelle prime quattro trasferte di questo campionato (3V,1N); in caso di successo contro il Pisa, i rosanero eguaglierebbero il loro miglior avvio fuori casa di sempre in Serie BKT, raggiungendo quota 13 punti nelle prime cinque gare esterne stagionali, come nel campionato 2023/24.
- Dopo aver perso due delle prime quattro partite di Serie B in questa stagione, il Pisa è rimasto imbattuto nelle successive quattro (2V 2N); inoltre, dopo essere rimasto a secco all’esordio, la squadra ha segnato in tutte le sette partite seguenti, mantenendo una media di 2.1 gol a incontro.
- Il Palermo ha collezionato sette vittorie e un pareggio nelle prime otto partite di questo campionato di Serie BKT; nell’era dei tre punti a vittoria, le uniche due squadre capaci di vincere otto delle prime nove gare stagionali sono state la Juventus nel 2006/07 e il Sassuolo nel 2012/13, entrambe poi classificatesi al primo posto.
- Pisa e Palermo sono le due squadre che hanno mandato in gol più calciatori diversi in questa Serie BKT (10 entrambe).
- Mattéo Tramoni del Pisa e Dennis Johnsen del Palermo figurano tra i primi tre giocatori per assist forniti in questo campionato di Serie BKT, rispettivamente con quattro e cinque passaggi vincenti, a pari merito con Alessandro Castellini del Mantova (quattro). Per Tramoni, i quattro assist rappresentano già il suo record personale in una singola stagione del torneo cadetto.
- Dennis Johnsen guida la Serie BKT in questa stagione per conclusioni totali (31) e partecipazione ai tiri (50), terzo in classifica Mattéo Tramoni (43). Con cinque gol già all’attivo, l’attaccante è vicino al suo record di marcature in una singola stagione nel campionato cadetto, fissato a sei reti nel 2024/25 con la Cremonese.
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