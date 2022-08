Si comunica che le cattive condizioni del manto erboso dello stadio “Marcello Melani” non sono minimamente imputabili alla società US Pistoiese 1921, tanto meno al Main Sponsor Vannucci Piante.

La situazione attuale è dovuta a molteplici fattori, tra cui la perdurante siccità di questa estate e le deleterie condizioni legata alla vasca di raccolta acque piovane oltre che dell’impianto di irrigazione. Inoltre, tenuto conto dell’emergenza idrica, vi sono stati ritardi cumulati nella concessione dei permessi per l’approvvigionamento idrico alle ditte incaricate della fornitura acqua. Tale ritardo – oltre alle varie manifestazioni cittadine che si sono pur legittimamente svolte tra giugno e luglio nello stadio Melani – ha compromesso lo stato del manto erboso, comunque curato, come da appalto comunale, dalla ditta Galardini Sport.

La US Pistoiese sta facendo il possibile per dare lustro alla città, attraverso il miglioramento dell’impiantistica sportiva, ribadendo la necessità di modificare e migliorare gli accordi con gli esponenti dell’Amministrazione Comunale per la riformulazione degli appalti di gestione in essere.

L’articolo Comunicato ufficiale Us Pistoiese 1921: chiarimenti sulle condizioni del manto erboso proviene da US Pistoiese 1921.