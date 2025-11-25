Il programma delle zebrette in vista della trasferta di domenica in Molise

Una domenica e un lunedì di riposo dal sapore dolce quelli vissuti dalla Pianese, che ha approfittato dei due giorni liberi per rigenerarsi dalle fatiche della partita contro il Forlì in cui, malgrado delle condizioni atmosferiche ai limiti, i bianconeri hanno offerto una prestazione di grande carattere e qualità, dimostrandosi più forti delle intemperie e portando a casa un successo preziosissimo. Questo pomeriggio la squadra si è ripresentata al campo di Piancastagnaio per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato, la trasferta di Campobasso di domenica 30 novembre (“Axum Molinari Stadium”, ore 17:30), valevole per la sedicesima giornata di Serie C Sky Wifi. La squadra bianconera, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha svolto una seduta di recupero ma con la concentrazione già rivolta alla sfida di questo weekend.

Nella giornata di domani le zebrette si ritroveranno al mattino alternandosi tra palestra e campo. Il programma settimanale prevede poi degli allenamenti pomeridiani giovedì e venerdì, sabato mattina spazio invece alla consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per il Molise.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Riprendono le sedute dopo il successo con il Forlì, la Pianese mette nel mirino il Campobasso proviene da U.S. Pianese.