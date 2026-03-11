INFO BIGLIETTI, PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO

È

aperta

la

prevendita

per

assistere

alla

gara

Pontedera-Guidonia

Montecelio,

trentaduesima

giornata

di



Serie

C

Sky

Wifi,

in

programma

sabato

14

marzo,

ore

17:30,

allo

stadio

Ettore

Mannucci.

Come

avvenuto

in

occasione

della

gara

contro

la

Juventus

Next

Gen,

la

Gradinata

Nord

sarà

accessibile

a

soli

2

euro.

Inoltre,

è

previsto

uno

sconto

sui

biglietti

ridotti

in

Rettilineo

di

Tribuna.