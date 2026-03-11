INFO BIGLIETTI, PONTEDERA-GUIDONIA MONTECELIO

È
aperta
la
prevendita
per
assistere
alla
gara
Pontedera-Guidonia
Montecelio,
trentaduesima
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
sabato
14
marzo,
ore
17:30,
allo
stadio
Ettore
Mannucci.
Come
avvenuto
in
occasione
della
gara
contro
la
Juventus
Next
Gen,
la
Gradinata
Nord
sarà
accessibile
a
soli
2
euro.
Inoltre,
è
previsto
uno
sconto
sui
biglietti
ridotti
in
Rettilineo
di
Tribuna.
DOVE
ACQUISTARE
I
BIGLIETTI
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
ETES
e
presso
le
seguenti
biglietterie:
•
Point
“Pontedera
Cuore
Granata”
(Piazza
Martiri
della
Libertà):
giovedì
10-12
e
17-20;
venerdì
10-12:30
e
17-20;
sabato
10-12:30.
•
Biglietteria
Stadio,
aperta
solo
il
giorno
gara,
sabato,
dalle
15
fino
a
fine
primo
tempo.
PREZZI (intero
19-65
anni;
ridotto
per
donne,
14-18
anni
non
compiuti
e
over
66)
•
TRIBUNA
CENTRALE:
–
intero
€30,00
(€32,00
il
giorno
della
partita)
•
TRIBUNA
LATERALE:
–
intero
€19,00
(€21,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto
€14,00
(€16,00
il
giorno
della
partita)
•
RETTILINEO
DI
TRIBUNA:
–
intero
€14,00
(€16,00
il
giorno
della
partita)
–
ridotto €2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
•
GRADINATA
NORD:
–
intero €2,00
(€3,00
il
giorno
della
partita)
N.B.:
in
tutti
i
settori
escluso
Tribuna
Centrale
€1,00
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
un
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio
in
tutti
i
settori.
SETTORE
OSPITI:
intero
€13,50
comprensivo
di
prevendita;
ridotto
€2
comprensivo
di
prevendita
per
fascia
5-14
anni
non
compiuti
se
accompagnati
da
adulto.
Da
0
a
5
anni
non
compiuti
se
accompagnati
ingresso
omaggio.
La
vendita
online
sarà
attiva
fino
alle
ore
19
di
venerdì
13
marzo.
Non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti
il
giorno
della
gara.
ACCREDITI
STAMPA:
ufficiostampa@uspontedera.it.
Ogni
richiesta
dovrà
pervenire
entro
e
non
oltre
le
ore
18
di
giovedì
12
marzo.