I risultati della 2ª giornata del gruppo A (LIVE)

FASE A GIRONI
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-VLLAZNIA
Reti:
(arbitro Carrea di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
MAVLON-AS POLICE FOOTBALL 1-0
Reti: 11′ pt. Ogwu (M).
(arbitro Agabiti di Livorno)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-VIAREGGIO 2-0
Reti: 11′ pt. Mataran (F); 16′ st. Boskovic (F).
(arbitro Bertilone di Pontedera)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 12.30)
VIS PESARO-ONE TOUCH 0-2
Reti: 5′ pt. Agha (O), 25′ Agha (O).
(arbitro Iacobellis di Pisa)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-UYSS NEW YORK
Reti:
(arbitro Antoni di Reggio Emilia)
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15.30)
SIGNA-LUCCHESE
Reti:
(arbitro La Rosa di Pistoia)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
