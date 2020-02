Pareggio per l’Under 15, sconfitte per Under 17 e Under 14. Under 13 impegnata con il Pisa

Sconfitta in trasferta per l’Under 17 di mister Gill Voria contro il Cesena con il risultato di 3-0. Il tabellino:

CESENA: Magnani (36’st Fabbri), Pieraccini (36’st Onofri), Manorelli, Francesconi, Ferretti, Lepri (36’st Bertozzi), Ariyo Oluwatosi (18’st Pironi), Carlini (36’st Zannoni), Bernardini (18’st Farabegoli), Berti, Supendi. All. Masolini a disp: Arfilli, Lucchi.

ROBUR SIENA: Boraschi, Mezzasoma, Barontini P. (15’st Ionescu), Tiberi, Malafronte (1’st Morosi), Sisinni, Clemente (1’st Barbera), Scali (1’st Hoxhaj), Hodza (25’st Bifini), Perrella (34’st Cipriani), Barontini M (1’st Sarno). All. Voria a disp: Viti, Larosa

Arbitro: Bucciarossi di Ravenna

Assistenti: Zondini e Ponticella di Ravenna

Ammoniti: Carlini, Onofri, Clemente, Sisinni, Ionescu

Marcatori: Francesconi 40’pt, Bernardi 46’pt, Berti 15’st

Pareggio in trasferta per 0-0 contro il Cesena per l’Under 15 di mister Gianni Maestrini. Il tabellino:

CESENA: Casadei, Magnani A. (36’pt Esposito), Rossi, Valentini Fi. (55’st Brandi), Ahmetaj, Trocchia (55’st Valentini Fe.), Venturelli (55’st Plerini), Pari (36’pt Campedelli), Amadori, Galassi (43’pt Castorri), Manetti (43’pt Sinigallia). All. Teodorani a disp: Giardini

ROBUR SIENA: Pignattai, Forconi, Batoni, Tatini, Pugliese (65’st Rinaldi), Seri, Badii (41’pt Amadii), Pasqualetti (54’st Pecci), De Dominicis, Cattich (65’st Volentieri), Teodorani. All. Maestrini a disp: Nadalin, Cataldo, Pianigiani.

Arbitro: Diniz di Bologna

Ammoniti: Rossi, Trocchia, Teodorani

Espulsi: Ahmetaj

Sconfitta in casa con il risultato di 2-5 contro la Fiorentina per l’Under 14 di mister Leonardo Pericoli, in gol per i bianconeri Suplja e Mannucci. Il tabellino:

ROBUR SIENA: De Lucia, Pescucci (50’st Bove), Bruni (40’pt Cipollini), Calabró, Tanganelli (35’pt Parri), Bonechi (45’pt Bonadonna), Mannucci, Biliotti (35’pt Malcangio), Guadagnoli (40’pt Repola), Suplja (45’pt Radice), Senni. All. Pericoli a disp: Simonetti, Peruzzi.

FIORENTINA: Oliva, Eldib, Gozzini, Sadotti, Fiorini, Lucchesi (35’pt Cuomo), Fortini (45’pt Trapani), Vascotto (45’pt Deli), Braschi (60’st Galassi), Rubino (55’st Bertolini), Puzzoli (60’st Rossi A.). All. Orsini a disp: Messina

Arbitro: Lo Bello di Siena

Ammoniti: Radice

Marcatori: Suplja 10’pt, Puzzoli al 4’pt al 38’pt e 57’st, Braschi al 30’pt, Mannucci al 61’st Bertolini 68’st.

L’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli ha ospitato il Pisa. Questi i parziali del match:

primo tempo 0-3

secondo tempo 1-0

terzo tempo 2-2

giochi di abilità: 17-26









