RINVIO GARA PRO VERCELLI-NOVARA

Anche la gara Pro Vercelli-Novara, partita di campionato in programma domani sera alle 20.45, è rinviata a data da destinarsi. E’ quanto disposto dalla Lega Pro preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti.

In merito ai prossimi turni di campionato, domani mattina, 24 febbraio, dopo aver valutato le ordinanze delle autorità competenti, verranno assunti i conseguenti provvedimenti in ordine al rinvio delle gare delle società che dovranno disputare il turno nelle regioni oggetto di dette ordinanze.

Firenze, 23 febbraio 2020

Leggi il comunicato ufficiale