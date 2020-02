Comunicato: Matias Antonini

La Società Sportiva Arezzo comunica che il calciatore Matias Antonini ha sottoscritto con la S.S. Arezzo un contratto annuale fino al 30 giugno 2020 con opzione a favore della S.S. Arezzo per il rinnovo della stagione 2020/21. La Società è in attesa del relativo transfer dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Pro in quanto si dovrà perfezionare l’iter burocratico, essendo Antonini un calciatore proveniente da federazione estera e avendo militato fino al 31 dicembre 2019 nella società Gremio.

La S.S. Arezzo è pertanto in attesa di visto di esecutività al fine di poter avere disponibile il calciatore.

