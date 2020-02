L’A.C. Monza comunica che è ufficialmente aperta la prevendita per acquistare i biglietti di Monza-Arezzo, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2019/20, che si giocherà allo Stadio “Brianteo” sabato 22 febbraio alle 17:30.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI IN PREVENDITA DIRETTAMENTE A CASA TRAMITE PRINT AT HOME

Inoltre la PREVENDITA è disponibile nei punti vendita VivaTicket ( www.vivaticket.it )

Il giorno della partita NON è possibile acquistare biglietti per il SETTORE OSPITI.

La prevendita per il settore ospiti chiuderà sabato alle ore 19.

Sabato i botteghini dello Stadio Brianteo saranno aperti dalle ore 10 – per evitare le code si consiglia comunque di recarsi allo stadio in anticipo oppure di utilizzare i canali di PREVENDITA

Questi i prezzi dei biglietti:

TRIBUNA: € 16,00 (ridotto € 10)

CURVA SUD: € 8,00 (ridotto € 5)

CURVA NORD OSPITI: € 8,00 (ACQUISTABILI SOLO IN PREVENDITA) – (Under 16 € 2,00)

il RIDOTTO vale per:

OVER 65 (nati prima del 31/12/1955)

DONNE

UNDER 25 (nati dal 1/1/94 al 31/12/02)

UNDER 16 (nati dopo l’1/1/2003 compreso) € 2,00 IN TUTTI I SETTORI

L’articolo La prevendita di Monza-Arezzo proviene da SS AREZZO.