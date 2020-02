Tassi al fotofinish riprende il Como e fa esplodere di gioia il Comunale: Arezzo-Como 1-1

Allo stadio “Città di Arezzo” il Cavallino Rampante affronta il Como nella venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pissardo, Belloni, Foglia F., Mesina, Cutolo, Ceccarelli, Luciani, Corrado, Caso, Baldan, Tassi. A disp: Casini, Daga, Sereni, Borghini, Piu, Sbarzella, Pandolfi, Benucci, Gioè, Sussi, Foglia M., Aramini. All: Daniele Di Donato.

COMO: Facchin, Bovolon, Peli, Celeghin, Ganz, Gabrielloni, Crescenzi, Bellemo, Sbardella, De Nuzzo, Marano. A disp: Zanotti, Ferrazzo, Iovine, H’Maidat, Raggiogaribaldi, Kouadio, Bianconi, Loreto, Cicconi, Lanini, Toninelli. All: Marco Banchini.

Si parte!

10′ Ci prova l’Arezzo con Belloni che rientra sul sinistro e prova la botta sul secondo palo, fuori

13′ Affondo di Caso sulla sinistra, contatto sospetto in area ma l’arbitro lascia proseguire

14′ Tassi ci prova con il destro da fuori! La palla viene deviata da Facchin in corner: che occasione!

19′ Ammonito Luciani

23′ Gol del Como: ha segnato Gabrielloni

34′ Ammonito Caso per simulazione

35′ Pericoloso il Como in contropiede: Marano sbaglia tutto

44′ Calcio di rigore per l’Arezzo! Atterrato Caso in area!

45’+1′ Facchin para il calcio di rigore battuto da Cutolo!

45’+1′ Finisce qui il primo tempo di Arezzo-Como

46′ È iniziato il secondo tempo!

49′ Cambio Arezzo: esce Cutolo per infortunio, entra Gioè

56′ Ancora un spunto di Caso sulla sinistra, palla in mezzo per Gioè che non riesce a controllare sotto porta

60′ Cambio Arezzo: esce Mesina, entra Benucci

63′ Ci prova Caso dal limite con il destro! Facchin blocca

66′ Doppio cambio Como: escono Celeghin e Ganz, entrano Raggiogaribaldi e Lanini

67′ Ammonito Tassi

71′ Ammonito Bovolon

77′ Doppio cambio Arezzo: escono Belloni e Luciani, entrano Pandolfi e Piu

80′ Cambio Como: esce De Nuzzo, entra Iovine

83′ Ammonito Baldan

88′ Doppio cambio Como: Sbardella e Marano, entrano Bianconi e Loreto

90′ Concessi 6′ di recupero

90’+5′ GOOOOOOOOL AREZZOOOO!!!! Ha segnato Lorenzo Tassi!!!!!!!!

