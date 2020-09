La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Filippo Gilli e Moris Sportelli sono due nuovi calciatori del Cavallino.

Filippo Gilli, terzino destro classe 2000, arriva in amaranto a titolo definitivo dal Torino F.C.

Moris Sportelli, difensore centrale classe 2000, arriva in amaranto dal Torino F.C. in prestito per un anno.

