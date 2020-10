Arezzo-Virtus Verona, i veneti passano in Toscana. Tre reti condannano gli amaranto

La Società Sportiva Arezzo affronta la Virtus Verona al “Città di Arezzo” nella quarta giornata del Campionato di Serie C 2020/21.

Queste le formazioni ufficiali:

Arezzo: Tamma, Luciani, Aly (16′ Mosti, 46′ Maggioni), Bonaccorsi (46′ Sane), Cipolletta, Baldan, Foglia, Males (59′ Di Nardo), Merola (53′ Sussi), Cutolo, Pesenti.

A disp: Loliva, Sportelli, Gilli, Bortoletti, Zuppel.

All: Alessandro Potenza

V. Verona: Giacomel, Visentin, Daffara, Bentivoglio, Delcarro, Arma (70′ Pittarello), Amadio (73′ Pinto), Cazzola, Marcandella (70′ Danti), Pellacani, Zarpellon (84′ Carlevaris).

A disp: Chiesa, Zecchinato, Mazzolo, Pessot, De Rigo, Danieli, Leonardi, Bridi.

All: Luigi Fresco

1′ È iniziata Arezzo-Virtus Verona!

6′ Buon fraseggio dell’Arezzo: la palla arriva a Pesenti in area che al volo non trova la porta

7′ Ancora Arezzo: cross di Luciani, colpo di testa di Cutolo e la palla che termina lontana dalla porta della Virtus Verona

16′ Cambio Arezzo: esce Aly, entra Mosti

21′ Occasione Arezzo! Su corner colpo di testa di Males sul secondo palo, Bonaccorsi da due passi spara fuori

31′ Ammonito Mosti

33′ Gol della Virtus Verona: ha segnato Arma. Cross dalla trequarti che sorprende la difesa, il numero 9 di testa batte Tamma

38′ Sinistro di Cutolo dal limite sul primo palo, palla che esce di poco fuori

45′ Concessi 3′ di recupero

45’+3 Finisce qui il primo tempo di Arezzo-Virtus Verona!

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Doppio cambio Arezzo: escono Mosti e Bonaccorsi, entrano Maggioni e Sane

48′ Palla sanguinosa persa dalla difesa, contropiede Virtus con Zarpelloni, gran recupero di Luciani

50′ Tiro di Arma al volo dal limite: nessun problema per Tamma

53′ Cambio Arezzo: esce Merola, entra Sussi

58′ Calcio di rigore per la Virtus Verona

59′ Gol Virtus Verona: Arma da dischetto non sbaglia

59′ Cambio Arezzo: esce Males, entra Di Nardo

65′ L’Arezzo ci prova con il solito Cutolo: sinistro di prima intenzione da buona distanza, palla alta

66′ Occasione per la Virtus Verona: palla che rimane vagante in area, da pochi passi Delcarro non trova la porta

70′ Cambio Virtus Verona: escono Arma e Marcandella, entrano Pittarello e Danti

73′ Cambio Virtus Verona: esce Amadio, entra Pinto

76′ Espulso Luciani per fallo di reazione

83′ Ammonito Pinto

84′ Cambio Virtus Verona: esce Zarpellon, entra Carlevaris

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+1 Ammonito Cipolletta

90’+3 Gol Virtus Verona: ha segnato Carlevaris

90’+3 Finisce qui Arezzo-Virtus Verona! (0-3)

