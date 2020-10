I convocati di Arezzo-Perugia

Mister Potenza ha diramato la lista dei 24 convocati che prenderanno parte a Arezzo – Perugia, valida per la seconda giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma lunedì 5 ottobre allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”.

Questo l’elenco completo:

22 Loliva, 1 Tarolli, 25 Sussi, 9 Zuppel, 18 Sane, 10 Cutolo, 7 Belloni, 32 Pesenti, 11 Piu, 6 Picchi, 20 Bortoletti, 8 Foglia, 4 Males, 17 Raja, 15 Maggioni, 2 Mosti, 19 Cipolletta, 28 Bonaccorsi, 3 Baldan, 16 Luciani, 5 Borghini, 14 Nader, 23 Gilli, 24 Sportelli.

