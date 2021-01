Finisce in parità tra Ravenna-Arezzo. Mister Camplone commenta l’1-1

La Società Sportiva Arezzo affronta il Ravenna allo stadio “Bruno Benelli” nella diciottesima giornata di campionato di Serie C 2020/21.

Il tabellino

Ravenna: Tonti, Vanacore (81′ Shiba), Ferretti, Franchini, Mokulu, Marchi, Martignago (81′ Marozzi), De Grazia (40′ Fiorani), Jiday, Papa, Perri.

A disp: Raspa, Albertoni, Alari, Zanoni, Marra, Mancini, Sereni, Cossalter, Fiore.

All: Leonardo Colucci

Arezzo: Sala, Cherubin, Sbraga, Luciani, Karkalis (67′ Maggioni), Di Paolantonio (74′ Zuppel), Arini, Altobelli (77′ Soumah), Belloni (67′ Piu), Cutolo, Cerci.

A disp: Tarolli, Baldan, Borghini, Di Nardo, Sussi, Gagliardotto.

All: Andrea Camplone

Ravenna-Arezzo 1-1

Reti: 31′ Franchini, 55′ Di Paolantonio

La diretta del sito amaranto

1′ È iniziata Ravenna-Arezzo!

10′ Possesso palla Ravenna, Arezzo un po’ contratto

15′ Ammonito Ferretti per simulazione

21′ Traversone dalla sinistra di Belloni sul secondo palo: esce Tonti che anticipa Cerci

22′ Ammonito Sbraga

28′ Pericoloso il Ravenna con Vanacore! Tiro respinto in angolo da Belloni

31′ Gol Ravenna: ha segnato Franchini

37′ Sinistro di Cerci da fuori, Tonti para in due tempi

40′ Cambio Ravenna: esce De Grazia, entra Fiorani

43′ Tiro cross di Cutolo dalla destra sul secondo palo: Tonti trattiene senza problemi

45′ Concessi 2′ di recupero

45’+2 Termina qui il primo tempo di Ravenna-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

54′ Che occasione per l’Arezzo con Di Paolantonio! Dall’interno dell’area di rigore il suo destro finisce altro sopra la traversa

55′ GOOOOOOOL AREZZZOOO!!!! Ha segnato Di Paolantonio con il destro!!!!! 1-1

67′ Doppio cambio per l’Arezzo: escono Belloni e Karkalis, entrano Maggioni e Piu

73′ Ammonito Perri

74′ Cambio Arezzo: esce Di Paolantonio, entra Zuppel

77′ Cambio Arezzo: esce Altobelli, entra Soumah

78′ Ammonito Papa

81′ Doppio cambio Ravenna: escono Martignago e Vanacore, entrano Marozzi e Shiba

85′ Ammonito Mokulu

86′ Punizione dal limite calciata alta da Cerci

90′ Concessi 5′ di recupero

90’+3 Ammonito Soumah

90’+5 Termina qui Ravenna-Arezzo!