Perugia-Arezzo 3-0: il derby va agli umbri. Due gol in apertura fermano gli amaranto

La Società Sportiva Arezzo affronta il Perugia allo stadio “Renato Curi” nella ventunesima giornata di campionato di Serie C 2020/21.

Tabellino

Perugia: Fulignati, Favalli, Sgarbi, Angella, Elia (70′ Di Noia), Burrai (77′ Moscati), Sounas, Vanbaleghem (51′ Kouan), Falzerano (77′ Lunghi), Cancellotti, Vano (46′ Bianchimano).

A disp: Bocci, Minelli, Konate, De Marco, Negro.

All: Fabio Caserta

Arezzo: Sala, Borghini, Pinna, Luciani, Ventola (70′ Sussi), Altobelli, Benucci, Di Paolantonio (74′ Soumah), Belloni (62′ Di Grazia), Cutolo (62′ Iacoponi), Piu.

A disp: Tarolli, Melgrati, Kodr, Karkalis, Zitelli, Maggioni, Serrotti, Zuppel.

All: Roberto Stellone

Perugia-Arezzo

Reti: 11′ Elia, 13′ Falzerano, 87′ Kouan

1′ È iniziata Perugia-Arezzo!

2′ Pericoloso il Perugia: cross dalla sinistra, Vano stacca di testa ma nessun problema per Sala

4′ Ancora un cross dalla sinistra e Vano sempre di testa: la palla esce di poco

6′ L’Arezzo risponde con Cutolo: sinistro dal limite che termina lontano dalla porta di Fulignati

7′ Terzo colpo di testa di Vano, anche questa volta la palla è preda di Sala

8′ Clamoroso errore difensivo del Perugia, ma l’Arezzo non approfitta

11′ Gol del Perugia: ha segnato Elia

13′ Gol del Perugia: ha segnato Falzerano

21′ Risposta dell’Arezzo: destro in diagonale di Piu che sfiora il palo e termina fuori

22′ Sugli sviluppi di un corner ci prova Ventola al volo: conclusione alta

25′ Falzerano se ne va per vie centrali e prova il tiro: centrale e facile presa per Sala

32′ Doppia occasione per il Perugia: il destro di Favalli viene respinto in angolo dalla difesa amaranto

44′ Ammonito Vano

45′ Concesso 1′ di recupero

45’+1 Termina il primo tempo di Perugia-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Cambio Perugia: esce Vano, entra Bianchimano

51′ Cambio Perugia: esce Vanbaleghem, entra Kouan

53′ Ammonito Pinna

61′ Perugia vicinissimo al 3-0 con Falzerano che trova Elia al centro dell’area: il numero 7 sfiora e la palla termina a lato

62′ Doppio cambio Arezzo: escono Belloni e Cutolo, entrano Di Grazia e Iacoponi

65′ Pericoloso l’Arezzo in avanti: un tiro di Iacoponi deviato stava per sorprendere Fulignati che si rifugia in corner

68′ Destro di Altobelli dalla trequarti: palla che termina abbondantemente fuori

70′ Cambio Arezzo: esce Ventola, entra Sussi

70′ Cambio Perugia: esce Elia, entra Di Noia

73′ Occasione per il Perugia: Sounas impegna Sala in sforbiciata su cross di Falzerano

74′ Cambio Arezzo: esce Di Paolantonio, entra Soumah

76′ Conclusione con il destro di Iacoponi, troppo debole e facile preda di Fulignati

77′ Doppio cambio Perugia: escono Burrai e Falzerano, entrano Moscati e Lunghi

79′ Ammonito Borghini

87′ Gol Perugia: ha segnato Kouan

89′ Sfiora il 4-0 il Perugia con Lunghi: palla fuori di un soffio

90′ Concessi 4′ di recupero