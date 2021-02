Mister Stellone ha diramato la lista dei 22 convocati che prenderanno parte ad Arezzo-Gubbio, valida per la ventiduesima giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma mercoledì 3 febbraio allo Stadio “Città di Arezzo” alle ore 17:30.

Questo l’elenco completo: Altobelli, Arini, Benucci, Bonaccorsi, Cutolo, Di Grazia, Di Paolantonio, Iacoponi, Karkalis, Kodr, Luciani, Maggioni, Melgrati, Piu, Sala, Sbraga, Serrotti, Soumah, Sussi, Ventola, Zitelli, Zuppel.