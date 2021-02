Virtus Verona-Arezzo, finisce in pari la sfida al Nocini (1-1)

La Società Sportiva Arezzo affronta la Virtus Verona allo Stadio “Gavagnin Nocini” di Verona nella ventitreesima giornata di campionato Serie C 2020/21.

Virtus Verona – Arezzo 1-1

Reti: 21′ Sbraga, 66′ Arma

Virtus Verona: Giacomel, Mazzolo (60′ Manfrin), Visentin, Daffara, Bentivoglio (60′ De Rigo), Delcarro (46′ Zarpellon), Danti (82′ Danieli), Pittarello, Lonardi, Mercandella (46′ Arma), Pellacani.

A disp: Chiesa, Sibi, Pessot, Danieli, Cazzola, Paloka, Carlevaris, Bridi.

All: Luigi Fresco

Arezzo: Sala, Cherubin, Sbraga, Luciani, Pinna, Altobelli, Iacoponi, Di Paolantonio (80′ Serrotti), Arini, Belloni (70′ Cutolo), Piu.

A disp: Melgrati, Karkalis, Kodr, Maggioni, Cerci, Benucci, Sussi, Zuppel, Di Grazia, Ventola.

All: Roberto Stellone

La diretta dal sito ufficiale

1′ È iniziata V.Verona-Arezzo!

2′ Destro di Iacoponi: debole e centrale, nessun problema per Giacomel

3′ Risponde la Virtus con Danti: destro dal limite che termina fuori

5′ Colpo di testa di Sbraga da una punizione battuta da Di Paolantonio: palla che termina alta sopra la traversa

7′ Uno-due pericoloso della Virtus: Marcandella arriva sul fondo e fa partire un tiro-cross che termina fuori

20′ Buona iniziativa di Iacoponi che dalla sinistra si accentra e prova il tiro

21′ GOOOOOLLL AREZZOOOOOOO!!!! Ha segnato Sbraga di testa su corner!

29′ Punizione potente e precisa di Pinna! Giacomel si salva in corner

32′ Destro di Luciani! Giacomel respinge ancora una volta in calcio d’angolo

45’+1 Finisce qui il primo tempo di Virtus Verona-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Doppio cambio Virtus: escono Delcarro e Marcandella, entrano Zarpellon e Arma

60′ Ancora un doppio cambio Virtus Verona: escono Bentivoglio e Mazzolo, entrano De Rigo e Manfrin

61′ Colpo di testa di Pittarello: nessun problema per Sala in parata bassa

66′ Gol della Virtus Verona: ha segnato Arma di testa

68′ Destro di Zarpellon: altissimo sopra la traversa

70′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Cutolo

73′ Brividi dalle parti di Sala: tiro di Arma da distanza ravvicinata, il numero 1 amaranto trattiene in parata bassa

80′ Cambio Arezzo: esce Di Paolantonio, entra Serrotti

81′ Ammoniti Pinna e Daffara

82′ Cambio Virtus: esce Danti, entra Danieli

86′ Cambio Arezzo: esce Cherubin, entra Ventola

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+2 Ammonito Arma