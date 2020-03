L’U.S Città di Pontedera contro il Coronavirus. Donazione all’Ospedale Lotti e consegna di mascherine al quartiere Fuori del Ponte

Aderendo all’iniziativa della Gradinata Nord, questa mattina l’U.S Città di Pontedera ha disposto un bonifico a favore dell’Ospedale Lotti, per aiutare medici e infermieri nella lotta al Coronavirus. La somma raccolta è il frutto del contributo dei membri della società, dei giocatori e dello staff tecnico e amministrativo. Inoltre, la società Granata, ha aderito ad un’altra iniziativa a favore della comunità di Pontedera. Infatti, alcuni giocatori si sono offerti volontari per la consegna dei “Kit Mascherine” nelle abitazioni del quartiere Fuori del Ponte. La consegna dei kit, salvo imprevisti, avverrà nelle giornate di domani, sabato e domenica. Il luogo indicato per l’arrivo e il successivo smistamento delle mascherine sarà la struttura del Marconcini, centro sportivo di Oltrera e Pontedera. Speriamo che il nostro contributo, insieme a quello di altre persone, aiuti a sconfiggere questo virus il prima possibile.

