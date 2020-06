L’U.S Città di Pontedera comunica di aver espresso alla FIGC, su richiesta scritta di quest’ultima, l’impossibilità a partecipare all’eventuale fase playoff che dovesse essere organizzata per assegnare la promozione in Serie B.

Detta decisione è maturata, dopo approfondite valutazioni e non senza rammarico, alla luce degli inaspettati ed imprevedibili oneri – tanto economici quanto organizzativi e di implementazione degli impianti – necessari per l’attuazione di protocolli che consentano agli atleti di svolgere l’attività sportiva in condizioni di assoluta sicurezza.

E’ doveroso osservare, infatti, che l’attuazione di tali misure rischierebbe di compromettere, in maniera irrimediabile, il percorso di programmazione delle prossime stagioni sportive che consentirà al club di proseguire nella gestione sportivamente ed economicamente virtuosa che da sempre ne rappresenta il fiore all’occhiello.

Con più tempo a disposizione per pianificare gli adempimenti richiesti, saremmo stati certamente ai nastri di partenza, così come non esiteremo a farlo nella prossima stagione, ove la situazione di emergenza sanitaria non dovesse concludersi e fosse necessaria l’attuazione di misure di sicurezza e prevenzione in vista del prossimo campionato.

L’articolo Il Pontedera comunica ufficialmente di non partecipare ai play-off proviene da U.S. Citta di Pontedera.