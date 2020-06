La prima squadra del Pontedera Femminile approda in Serie B!

La società dell’U.S Città di Pontedera si congratula con il mister Renzo Ulivieri, con tutte le giocatrici e con lo staff tecnico, che insieme hanno reso possibile l’approdo nella serie cadetta!

La promozione, come noto, è stata sancita d’ufficio al termine del consiglio federale di lunedì e premia le “granatine” in virtù della prima posizione occupata nel girone C di serie C al momento dello stop.

