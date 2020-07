L’U.S Città di Pontedera è lieta di annunciare l’entrata in società della Valdera Acque, che ha acquistato oggi un pacchetto di quote societarie e il gradito rientro in società di Stefano Lucchesi. #USCittadiPontedera

L’articolo Due nuovi ingressi nella società Granata proviene da U.S. Citta di Pontedera.