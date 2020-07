Parla Maurizio Pantani: “La promozione in B? Meritata. La rosa per il prossimo anno è quasi pronta”

Maurizio Pantani, presidente della prima squadra femminile dell’U.S Città di Pontedera, ha commentato la promozione della squadra e anticipato qualche curiosità sulla prossima stagione di Serie B.

“Vincere il campionato è stato qualcosa di meraviglioso. Siamo stati miglior attacco e miglior difesa della competizione, quindi credo che lo staff e le ragazze se lo siano ampiamente meritato – ha commentato Pantani. – Mister Ulivieri ha fatto un lavoro eccellente ed è stato naturalmente confermato per la prossima stagione. Insieme a lui abbiamo cercato i migliori profili per rinforzare la squadra, che aveva necessariamente bisogno di qualche innesto visto che affronteremo un campionato molto più difficile e con un valore tecnico-tattico superiore”.

“Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, abbiamo preso Sandy Iannella. Il suo nome parla da solo – ha spiegato Maurizio Pantani. – Ha vestito le maglie di Livorno, Torres, Mozzanica, Cuneo e Sassuolo. Nel suo palmares vanta 4 campionati italiani, 2 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e un Italy Women’s Cup, con più di 100 gol segnati in Serie A. Inoltre è stata per anni perno della nazionale italiana, disputando anche gli europei del 2017. Siamo orgogliosi di avere una giocatrice di questo calibro in rosa, perché se ha scelto noi vuol dire che stiamo lavorando bene e che il nostro progetto è ben visto anche all’esterno”.

“La squadra è praticamente fatta, mancano un paio di innesti e poi sono felice di annunciare che cercheremo di valorizzare due giocatrici del nostro settore giovanile, Mona Aug e Desirè Ciuffo, che si sono distinte in quest’annata – ha proseguito Pantani. – Il progetto del settore giovanile è partito da poco, sono appena due anni, ma vogliamo subito mettere alla prova i frutti del nostro lavoro. Vogliamo arrivare ad avere un vivaio Granata che possa sfornare talenti da inserire in prima squadra”

“Infine – ha concluso Maurizio Pantani – voglio congratularmi con Marilena Panicucci che è diventata allenatrice dell’Under 15 con patentino Uefa C e con Veronica Lanzotti, ex giocatrice Granata e ora responsabile del nostro settore giovanile. In bocca al lupo da parte mia!”.

