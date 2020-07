Prolungato il contratto con Errea e presentata la nuova biglietteria online Etes

Questa mattina sono stati presentati ufficialmente due sponsor del Pontedera. L’Errea, che ha prolungato il contratto per i prossimo quattro anni e sarà ancora sponsor tecnico. Con Errea la società Granata ha collaborato anche per la realizzazione delle nuove maglie e del nuovo logo. L’Etes, invece, nuovo sponsor e partner, sarà la biglietteria ufficiale dell’U.S Città di Pontedera. Da oggi, infatti, tutti i tifosi Granata potranno comprare i biglietti online per partite casalinghe e in trasferta, stampando il biglietto comodamente da casa o tenendolo semplicemente sul telefono. Speriamo che questo nuovo servizio sia gradito a tutti i supporter che potranno così evitare file alla biglietteria ed effettuare l’acquisto comodamente da casa senza recarsi fisicamente in nessun rivenditore.

