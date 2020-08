Sopralluogo al Mannucci per valutare una migliore fruibilità dei settori dello stadio

L’U.S Città di Pontedera comunica che nella mattinata di lunedì 10 agosto, è stato effettuato un sopralluogo al Mannucci da parte di un gruppo di tecnici e esperti, in sinergia con l’amministrazione comunale e la questura, per valutare una migliore fruibilità dei settori dello stadio da parte della tifoseria Granata.

È stato quindi deciso di costituire un gruppo di lavoro congiunto che, rispettando le attuali normative, dovrà valutare ed individuare le migliori soluzioni (fattibilità tecnica, normativa e sostenibilità economica) per migliorare, la dove possibile, i settori dello stadio Ettore Mannucci.

