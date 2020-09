Giacomo Benedetti è ufficialmente un giocatore del Pontedera

La U.S. Città di Pontedera comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Benedetti, classe 1999, dalla Pianese. Con la maglia bianconera, Benedetti ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Il giocatore ha firmato un contratto di un anno con opzione per altri due. Da parte dell’U.S Città di Pontedera un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione!

