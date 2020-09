Mercato Granata: arriva l’attaccante Andrea Magrassi

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Magrassi, superando la concorrenza di tantissime squadre di Serie C interessate al giocatore. Fondamentale è stata la volontà del ragazzo, che ha voluto fortemente di vestire la maglia Granata. Il giocatore, di proprietà della Virtus Entella, arriva in prestito per un anno.

A Andrea va l’in bocca al lupo da parte di tutta la società!

