Presentati oggi in Comune i nuovi sponsor di maglia per la stagione 2020/2021

Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Pontedera, sono stati presentati gli sponsor di maglia per la stagione 2020/2021. Rappresentanti presenti: Fabio Calabrese (Devitalia), Alessio Cicarelli (Radiologia Diagnostica Valdera, Davide Zaccaria (Cridav)

Sulla parte frontale della maglia sono stati confermati Devitalia e Radiologia Diagnostica Valdera, già partner della società Granata. Nella parte posteriore, sotto al numero, si troverà Eos Village, un bellissimo resort 4 stelle situato in Sardegna che, lo scorso anno, ha sposato il progetto del settore giovanile e quest’anno ha voluto rilanciare dando il proprio contributo anche alla prima squadra. Sulla manica è stato invece inserito lo sponsor Cridav Italia, azienda leader nel settore del risparmio energetico e micro-nebulizzazione.

L’U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare ancora una volta tutti gli sponsor che, in un momento storico così difficile, hanno deciso di credere nel progetto Granata. A loro sono andati anche i ringraziamenti del sindaco Matteo Franconi. “Sono felice che nuove aziende abbiano voluto dare il loro contributo partecipando alla causa del Pontedera – ha spiegato il primo cittadino. – Sono altresì contento che realtà imprenditoriali che si erano avvicinate lo scorso anno abbiano deciso di rinnovare la loro collaborazione. Questo vuol dire che il Pontedera si sta muovendo bene sia in campo che fuori e sta diventando sempre di più una realtà in vista sia dal punto di vista sportivo che comunicativo”.

Qui la descrizione delle aziende:

Devitalia è un operatore di telecomunicazioni licenziatario che assicura e supporta i tuoi dati grazie ad una rete di connettività autonoma (strutturata in parte con collegamenti wired e in parte con ponti radio proprietari) e ad un Cloud di proprietà.

Che sia una rete di hotspot sempre connessa, un cloud per mettere al sicuro i propri dati o un servizio di connettività a banda larga sia su fibra che su ponti radio: la DevFarm è progettata per gestire servizi di importanza strategica per i Clienti ed è dotata di sofisticate misure di sicurezza e monitoraggio attivi 24h su 24h – 365 giorni l’anno e connessione alla rete tramite linee ridondate ad elevata capacità, senza soluzione di continuità.

Devitalia negli ultimi vent’anni ha allargato le proprie ambizioni, arrivando a gestire servizi su tutto il panorama nazionale, in maniera versatile e attenta, che siano grandi aziende, istituti universitari prestigiosi, importanti catene alberghiere internazionali o amministrazioni locali, senza mai perdere di vista il territorio, con rapporti di reciproco interesse per uno sviluppo collettivo e una crescita fatta di connessioni sempre più veloci, grazie all’implemento della fibra ottica.

Devitalia, infatti, prende in carico la rete di open fiber e promuovere la rivoluzione tecnologica fra le aziende. L’obiettivo è quello di migliorare l’accesso alla connettività di ultima generazione da parte delle aziende italiane, con soluzioni personalizzate e trasparenti. L’aumento continuo della quantità di dati gestiti e trasferiti ha portato alla richiesta di soluzioni sempre più performanti e Devitalia si propone come promotore e garante di questo sviluppo, fornendo servizi di connettività con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) e il massimo delle performance in termini di affidabilità e latenza

_________________________________________________________________________________________

La Radiologia Diagnostica Valdera è una struttura sanitaria situata a Ponsacco specializzata nella diagnostica per immagini per mezzo di strumentazioni di ultima generazione.

Servizi:

Risonanza Magnetica con un modello di tipo “aperto” adatto a chi soffre di claustrofobia o comunque indicato per tutti coloro che temono gli spazi chiusi.

Nuova Radiologia Digitale, i distretti corporei trattati sono sostanzialmente tutti quelli comunemente oggetto di indagine RX.

Ecografia ad alta prestazione, è possibile effettuare quasi tutte le indagini previste in campo ecografia attraverso la dotazione di varie tipologie di sonda.

Densitometria ossea, l’esame MOC serve per valutare la concentrazione di minerali, in particolare del calcio, presente nelle ossa.

Inoltre è possibile effettuare presso il Centro visite specialistiche con professionisti appartenenti alle seguenti branche:

neurochirurgia

reumatologia

endocrinologia

geriatria

cardiologia

dermatologia e venerologia

urologia

medicina fisica e riabilitazione

angiologia

psicologia

oftalmologia

otorinolaringoiatria

anestesia e rianimazione

medicina estetica

dietetica e nutrizione

________________________________________________________________________________________

Cridavitalia nasce più di 20 anni fa dalla passione di due Consulenti in Ambito Energetico.

La professionalità, la costanza e l’applicazione nel lavoro ci hanno consentito di divenire oggi una stimatissima realtà nel settore del risparmio energetico e micronebulizzazione. L’obiettivo dell’azienda è quello di individuare la migliore soluzione per ottenere un elevato risparmio energetico e quindi anche economico senza rinunciare alla comodità, al Comfort ed al Design.

Sofisport è azienda specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di campi in erba artificiale ed erba naturale rinforzata prodotti con le più moderne tecnologie.

Eos Village è un resort dotato di ogni comfort e comodità in Sardegna. E’ situato nella località di Piscina Rei. Distante circa 1 ora (65 km) dal porto e dall’aeroporto di Cagliari.

Il resort è un piccolo borgo sardo immerso in un parco lussureggiante, al termine del quale si apre la spiaggia bianchissima di Costa Rei e uno dei mari più belli del mondo. Qui tutto è perfetto per una vacanza all’insegna della bellezza e del relax. La Formula Club curata in ogni dettaglio, la gentilezza e la professionalità dell’équipe, la cucina gustosa e raffinata fanno di questo Villaggio uno dei gioielli della collezione Veraclub. Qui ci sono talmente tanti sport da provare che il tempo non basta mai, oppure tutta la tranquillità e il relax che state sognando da un anno.

