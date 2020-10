Gli esami a cui è stato sottoposto Stefano Parodi ha rilevato una lesione di terzo grado in prossimità della giunzione miotendinea del bicipite femorale. Lo specialista di Roma che ha in cura il ragazzo ha escluso l’operazione, ma occorreranno circa 3 mesi di riabilitazione per il ritorno in campo del giocatore.

Al ragazzo va l’in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia Granata e l’augurio che possa rimettersi il prima possibile e tornare in campo.

L’articolo Novità sull’infortunio di Parodi. Scongiurato l’intervento proviene da U.S. Citta di Pontedera.