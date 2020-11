RINVIATA LA PARTITA PONTEDERA-LUCCHESE.

La società U.S Città di Pontedera comunica di aver richiesto ed ottenuto dalla Lega il rinvio della gara PONTEDERA-LUCCHESE. Ciò è stato concesso in ossequio a quanto statuito dal punto 4 del protocollo sanitario Covid-19 della stessa Lega Pro, che dà facoltà a qualsiasi società di richiedere appunto il posticipo di un match se, in un arco temporale di cinque giorni solari consecutivi, antecedenti alla gara, quattro o più calciatori della rosa della prima squadra risultino positivi al virus SARS-CoV-2. Tale facoltà è comunque attuabile una sola volta nell’arco della stagione regolare del Campionato Serie C 2020-2021, inoltrando alla Lega Pro istanza di rinvio della gara entro le 48 ore che ne precedono la disputa.

Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Pontedera ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, venga rinviata a data da destinarsi”.

L’articolo Rinviata la partita Pontedera-Lucchese proviene da U.S. Citta di Pontedera.