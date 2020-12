Bollettino medico. Le condizioni di Giovanni Benericetti, Paolo Ropolo e Tommaso Orsucci.

Giovanni Benericetti è fermo in attesa di essere sottoposto, probabilmente questa settimana, a un intervento alla spalla sinistra a seguito di due episodi di lussazione.

Paolo Ropolo invece affronterà un protocollo riabilitativo e di riatletizzazione per sospetta lesione tendinea del retto femorale.

Tommaso Orsucci è stato sottoposto a risonanza magnetica, dalla quale è stata riscontrata una lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Il ragazzo verrà operato nei prossimi giorni.

Stefano Parodi sta proseguendo il suo percorso di recupero e riatletizzazione a seguito di una lesione di terzo grado in prossimità della giunzione miotendinea del bicipite femorale.

A tutti i ragazzi va un in bocca al lupo da parte di tutta la società per una pronta guarigione e un veloce ritorno in campo!

L’articolo Bollettino medico. Le condizioni di Ropolo, Benericetti, Orsucci e Parodi proviene da U.S. Citta di Pontedera.