Giovanni Benericetti prolunga il contratto con il Pontedera fino al 2022

Altra bella notizia in casa Granata.

La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver prolungato il contratto del calciatore Giovanni Benericetti anche per la prossima stagione. Il ragazzo, prima dell’infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi, ha fatto intravedere buone qualità nelle partite in cui è stato utilizzato, adattandosi molto bene anche a un nuovo ruolo. Le sue prestazioni hanno convinto il Direttore Generale, Paolo Giovannini, a prolungargli il contratto anche per la stagione 2021/22. Il giocatore da qualche settimana è tornato ad allenarsi dopo che l’operazione alla spalla è andata a buon fine.

