-Nella partita di domenica scorsa contro il Perugia hai esordito in Serie B. Raccontaci questa esperienza.

“È un bel traguardo aver esordito in Serie B: un campionato di alto livello, in cui il gioco è molto articolato e ci sono grandi professioniste. Spero di essere stata all’altezza del compito che il Mister mi ha affidato. Sono felice di aver avuto la possibilità di mettermi in gioco in questa categoria. L’impressione è stata più che positiva e oltre le aspettative.”

-Dove la nasce la tua passione per il calcio?

“È una passione che porto con me sin da quando ero molto piccola. All’età di 5 anni, mio fratello maggiore che giocava a calcio, ha iniziato a portarmi con sè. Ogni momento libero dallo studio lo condividevamo sul campo. Lo ringrazio per avermi fatto avvicinare a questo sport, che poi non ho più lasciato.”

-Nella squadra sei una delle veterane del Mister Ulivieri, cosa rappresenta per te questa figura?

“Essere allenata dal Mister Ulivieri è un grande onore. Potersi confrontare con chi è stato ed è dentro il grande calcio italiano è una bella opportunità. È una fonte da cui apprendere continuamente. Ha un carattere forte, durante le partite non lasci passare niente, si infervora molto. Negli anni ho capito che questo denota quanto ci tenga, che creda in noi. La sua enorme passione per il calcio si percepisce in qualsiasi cosa faccia.”

Intervista realizzata da Valentina Ulivieri

L’articolo Rubrica: “Le Granatine si raccontano”. Intervista a Nicole Terreni proviene da U.S. Citta di Pontedera.