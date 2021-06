Le prime parole di Aboubakar Bakayoko, nuovo difensore Granata: “Il DG Giovannini mi ha fatto sentire importante”

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore ABOUBACAR BAKAYOKO, lo scorso anno in forza alla Pergolettese. Il difensore, classe 92’ e originario della Costa d’Avorio, ha firmato un contratto biennale con la società Granata. In bocca al lupo ABOUBACAR e benvenuto in famiglia!

Conosciamo meglio il nuovo arrivato.

Perchè hai scelto il Pontedera?

Il direttore mi ha subito dimostrato un forte interesse. Mi è piaciuta la sua convinzione nel volermi portare a Pontedera, mi ha fatto sentire importante e quindi ho deciso di sposare il progetto. Ho sempre ammirato questa società per il calcio che esprime, per i giovani che fa emergere e per la grande progettualità che c’è dietro ad ogni scelta. Oggi ho parlato con mister Maraia ed è stata una bellissima chiacchierata dove mi ha spiegato il sistema di gioco, quello che vuole da me e cosa ha intenzione di fare. Sono molto contento della scelta che ho fatto.

Dove hai iniziato a giocare a calcio?

Sono nato a Brescia però ho origini Ivoriane. Ho iniziato a giocare in una società satellite del Brescia e sono arrivato fino in primavera poi sono ripartito dall’eccellenza al Darfo Boario e sono arrivato fino alle Serie D. Nei professionisti ci sono arrivato con la Pergolettese nel 2018-19 quando vincemmo il campionato.

Quali sono le tue caratteristiche principali?

Gioco molto con il fisico, che è sempre stato la mia arma in più, ma durante questi anni sono migliorato molto a livello tecnico e soprattutto tattico. Ho imparato a leggere i movimenti ed essere al posto giusto in campo.

C’è uno sportivo a cui ti ispiri?

Ammiro tantissimo Roger Federer. E’ un grande campione e un esempio da seguire. Ha una classe innata ma vuole sempre migliorarsi e soprattutto dal punto di vista mentale è il numero uno.

Hai hobby fuori dal campo?

Dedico tutto il tempo libero che ho alla famiglia e in particolare a mio figlio.

Serie Tv preferita?

Mi è piaciuto tantissimo il Trono di Spade. E’ la mia serie preferita sicuramente.

Andiamo sull’attualità, chi pensi che si giocherà la finale degli Europei?

Difficile da dire ma spero in una finale Italia-Francia.

L’articolo Le prime parole di Aboubakar Bakayoko, nuovo difensore Granata: “Il DG Giovannini mi ha fatto sentire importante” proviene da U.S. Citta di Pontedera.