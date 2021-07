Presentazione ufficiale del nuovo pullman Granata

Abbiamo voluto farlo a sorpresa, al centro della nostra città, perchè avevamo bisogno di tornare di nuovo in mezzo a voi. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Pontedera e il Mandarino per averci aiutato nell’organizzazione e anche le tante persone che si sono fermate a salutare la squadra.

Abbiamo voluto farlo a sorpresa, al centro della nostra città, perchè avevamo bisogno di tornare di nuovo in mezzo a voi. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Pontedera e il Mandarino per averci aiutato nell’organizzazione e anche le tante persone che si sono fermate a salutare la squadra.