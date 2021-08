L’U.S Città di Pontedera comunica che, in occasione della partita di Coppa Italia tra Pontedera e Mantova, in programma sabato 21 agosto alle ore 18.00 presso lo stadio Ettore Mannucci, i biglietti per il match verranno venduti al costo simbolico di 1€.

I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita autorizzati, sul sito della Etes (biglietteria ufficiale del Pontedera) o presso lo stadio nei seguenti orari:

Pomeriggio: lun-mer-ven dalle ore 15.00 alle 18.00

Mattina: mar-gio dalle ore 9.00 alle 12.00

Non vediamo l’ora di rivedervi allo stadio!

L’articolo Biglietti Coppa Italia: Pontedera-Mantova a 1€ proviene da U.S. Citta di Pontedera.