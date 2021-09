L’analisi di mister Maraia dopo la partita contro l’Imolese

E’ stata alleggerita troppo la squadra nell’undici titolare?

Il riferimento penso sia a Marianelli, Parodi e Pretato. Io credo che abbiano giocato una buona partita, dando tutto quello che avevano senza demeritare, non accollo assolutamente a loro le responsabilità della sconfitta, anzi, saranno sicuramente importanti durante la stagione perché ci sarà bisogno di tutti.

Non cambia la considerazione che ho di loro e delle loro capacità, si sono purtroppo ritrovati in una partita difficile che si è complicata subito, quindi è normale che abbiano fatto un po’ di fatica, ma questo perché tutta la squadra era in difficoltà. Non giudicherò negativamente la loro prestazione e anche i cambi che ho fatto non sono una bocciatura.

Perchè il cambio di Magnaghi se poteva essere utile per la rimonta?

Magnaghi era sofferente al polpaccio, aveva preso un colpo già nel primo tempo e il dolore lo stava condizionando. Non dovrebbe essere niente di grave ma a quel punto della partita ho preferito togliergli un po’ di minuti per precauzione.

Come mai la squadra non riesce a esprimersi fuori casa?

Si in trasferta stiamo facendo fatica. Ci siamo trovati di fronte un avversario forte e organizzato, noi abbiamo sbagliato l’approccio e ci siamo trovati a dover inseguire dopo poco. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto.

