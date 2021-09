Il post gara di Reggiana-Carrarese

REGGIO EMILIA – Al termine della gara Reggiana-Carrarese conclusasi con il punteggio di 3-0, ecco le dichiarazioni di Mister Antonio Di Natale: “Il nostro migliore approccio ad una gara in questo primo scorcio stagionale. L’atteggiamento è stato molto positivo, siamo stati sempre pronti sulle palle vaganti e siamo stati anche bravi in alcune giocate in verticale. Probabilmente ci è mancata la soluzione giusta per attaccare meglio la porta dei granata anche perchè tra le linee ci siamo fatti trovare pronti ed insidiosi. La fase difensiva è stata tosta e determinata, la gara è stata preparata cercando l’anticipo costante sugli avanti di Mister Diana ed anche i giovani non si sono scomposti ed hanno giocato con buon piglio non forzando la giocata. La nostra è stata una prima frazione di personalità che avrebbe meritato qualcosa in più che un semplice zero a zero. Nella ripresa non è cambiata la storia, abbiamo continuato a muoverci tanto e bene, cercando di ripartire nel modo giusto. Purtroppo, poi, siamo rimasti in inferiorità numerica ed anche se abbiamo mantenuto le distanze tra i reparti, siamo andati sotto nel punteggio. Negli ultimi quindici minuti abbiamo provato a riaprire la gara ma non è stato semplice con il risultato che ha assunto dimensioni più che esagerate per quanto visto in campo. Alla fine ci portiamo a casa una prestazione di livello, di carattere con notevoli passi avanti nella personalità e nel gioco rispetto alle gare con Pescara e Siena che sono compagini di caratura pari alla Reggiana questa sera.