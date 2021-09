Modena – Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

In occasione della gara Modena – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria per la gara di Sabato 2 Ottobre alle ore 17.30 allo Stadio “Alberto

Braglia” di Modena.

La prevendita riservata ai sostenitori della Lucchese sarà attiva dalle ore 10.00 di Lunedì 27 Settembre fino alle 19.00 di Venerdì 1 Ottobre presso i seguenti punti vendita Vivaticket:



• EDICOLA TABACCHI BALDASSARRE PATRIZIA: viale Castracani, 831 Lucca

• LUCCA LIBRI: viale Regina Margherita, 113 Lucca

• STORIE DI VIAGGIO: piazzale Ricasoli, 203 Lucca

La prevendita sarà inoltre online, in modalità print@home, attiva al link https://modenacalcio.vivaticket.it/

I residenti nella Provincia di Lucca potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Prezzo del biglietto: Curva Ospiti – 10.00 Euro + costo di prevendita

• l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello

Stadio Braglia, consultabile al seguente link: https://modenacalcio.com/regolamento-duso/

• la regolamentazione per l’ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio è

consultabile al seguente link: https://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/



Info GREEN PASS: per tutti gli eventi a partire dal 6 agosto sarà necessario essere in possesso di Green Pass a partire dai 12 anni di età (avvenuta vaccinazione – di almeno una dose – contro il Covid-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, con esito negativo).

• la modalità d’ingresso allo Stadio, in ottemperanza alle attuali norme anticovid-19, è consultabile al

seguente link: https://modenacalcio.com/come-entrare-allo-stadio-con-green-pass/

Come di consueto sul biglietto verrà indicato il settore, la fila e il posto scelto che andrà rigorosamente rispettato.

Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.