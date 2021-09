Presentagti quattro nuovi sponsor Granata e ufficializzata una collaborazione

Comunicato stampa ufficiale U.S Città di Pontedera

Oggi mercoledì 15 settembre, sono stati presentati allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, quattro nuovi sponsor Granata e ufficializzata anche la collaborazione con l’agenzia di comunicazione Turtle Studio, che si occuperà dell’organizzazione eventi per il Pontedera Calcio.

Azimut

La società U.S Città di Pontedera ci tiene a dare il benvenuto nella famiglia Granata ad Azimut uno dei maggiori Asset Manager indipendenti a livello europeo, specializzati nell’ambito del risparmio gestito.

Una partnership nata con un’azienda italiana ma con un eco a livello globale, con ben 18 centri presenti in tutto il mondo. La mission dell’azienda è quella di offrire ai suoi clienti soluzioni efficaci per la gestione del patrimonio familiare e di impresa.

Per la zona di Pontedera il referente dell’azienda è Giacomo Sardelli, presente oggi alla conferenza e Consulente Finanziario dal 1985, iscritto all’albo dalla sua costituzione nel 1992. Dopo esperienze manageriali con Finanza&Futuro, Invest Banca, Zeus Capital SA, società di Lugano per la quale curava i rapporti con gli investitori istituzionali, dal 2019 lavora in Azimut Capital Management, dove segue i patrimoni dei suoi clienti, con particolare attenzione al mondo delle Imprese.

Per tutti coloro che fossero interessati, il suo ufficio è a Pontedera, in Corso Matteotti, 120, oltre alla presenza istituzionale di Azimut, in Piazza della Signoria, 4 a Firenze, come sede regionale.

Per ogni altra informazione scrivere alla mail: giacomo.sardelli@azimut.it o telefonare al numero: 348 4206064.

Il Ristoro

In rappresentanza dell’azienda è presente alla conferenza Andrea Marchi, responsabile commerciale de Il Ristoro.

“Il ristoro nasce come azienda unipersonale nel 1984. L’idea è semplice e vincente: creare un’attività di installazione e gestione di distributori automatici. La nostra forza è sicuramente la costante attenzione alla qualità dei prodotti e il servizio di rapido intervento. Il Ristoro è un’azienda che ha mantenuto la propria identità familiare ma si è strutturata per assecondare le mutate esigenze di mercato. Quotidianamente diamo servizio ad Aziende, cantieri, palestre, comuni, centri sportivi, uffici e attività di ogni genere sia in Liguria che in Toscana. A partite da quest’anno, essendo presenti a Pontedera, abbiamo deciso di collaborare con il Pontedera calcio. Il progetto che ci è stato proposto ci è subito piaciuto, anche per la grande passione calcistica del titolare. Siamo quindi contenti e fiduciosi di iniziare questa nuova avventura al fianco dei colori Granata”.

Hotel La Pace

Elton Krasniqi, proprietario dell’Hotel La Pace è presente oggi alla conferenza.

“La mia è una società che gestisce due attività, l’Hotel La Pace e il ristorante Belfiore. Siamo sempre stati un punto d’appoggio per il ritiro della prima squadra e per i giocatori nuovi in attesa di un appartamento. L’hotel è presente a Pontedera da 67 anni, quindi questa partnership con il Pontedera Calcio è stata una conseguenza naturale dei molti anni di collaborazione, durante i quali abbiamo sempre apprezzato la serietà e la programmazione di questa società”.

Turtle Studio

La Turtle Studio è un’agenzia di comunicazione con sede a Pontedera. Da quest’anno collabora con l’U.S Città di Pontedera per l’organizzazione eventi e il miglioramento del brand Granata.

In rappresentanza dell’agenzia è presente il fondatore Simone Sergio.

