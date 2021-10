Il commento di mister Ivan Maraia nel post partita di Gubbio-Pontedera

Un’altra sconfitta in trasferta ma l’approccio della squadra è stato diverso rispetto alle altre uscite esterne…

“Sì, a mio avviso nonostante il risultato possa essere simile, questa partita è stata diversa rispetto alle altre disputate in trasferta. L’approccio e l’attenzione della squadra durante il match sono stati più alti e in campo abbiamo provato a fare quello che avevamo preparato in settimana. Dopo il primo gol del Gubbio i ragazzi non si sono disuniti ma sono rimasti in partita, poi l’espulsione ha chiaramente complicato le cose”.

Il 3 a 0 è un risultato eccessivo per quanto visto in campo?

“Per quanto visto i campo direi di sì ma non è questo il punto. Abbiamo fatto una prestazione diversa dalle altre trasferte, quindi di positivo mi prendo questo miglioramento, ma è chiaro che, proprio perchè abbiamo fatto meglio, siamo ancora più dispiaciuti per non aver invertito questo trend negativo in trasferta. Ci prendiamo questa sconfitta e torniamo a lavorare da lunedì per preparare al meglio la partita contro la Lucchese”.

Come sta Magnaghi?

“E’ presto per dirlo. La contusione non è stata fortissima ma lui avverte un po’ di dolore. Valuteremo in questi giorni la sua condizione”.

