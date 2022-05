Presentato ufficialmente Moreno Zocchi, nuovo DS Granata

L’U.S Città di Pontedera comunica di aver affidato la carica di Direttore Sportivo a Moreno Zocchi, il quale

ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione di rinnovo per la prossima stagione da parte della società Granata .

Moreno Zocchi annovera nel suo curriculum esperienze con Imolese, Vicenza, Juventus Settore Giovanile, Cremonese, Spezia, Pavia, Legnano e Perugia.

Al nuovo Direttore dell’U.S Città di Pontedera un caloroso benvenuto ed un grande augurio per l’inizio di questa nuova avventura.

“Perchè la scelta di Moreno Zocchi? Con gli altri soci abbiamo vagliato diversi nomi e possibilità in questi ultimi giorni, ma il suo profilo è quello che ci ha convinto di più per lo spessore umano che ci ha dimostrato – ha spiegato Rosettano Navarra. – Zocchi ha dimostrato negli anni di essere un professionista capace ma anche una persona di grandi valori e questo per noi è un aspetto fondamentale, perchè spesso il curriculum non è importante quanto il profilo umano. L’augurio che gli voglio fare è quello di portare avanti egregiamente il progetto “Pontedera”, cercando di ricreare entusiasmo e partecipazione allo stadio, che è uno dei nostri obiettivi”.

“Preliminarmente ci tengo a ringraziare la società per la fiducia accordatami e nel volere a tutti i costi la mia riconferma – ha commentato il direttore organizzativo dell’U.S Città di Pontedera, Andrea Bargagna. – Oggi è un giorno molto importante nella continuazione del progetto granata, che prosegue con la presentazione del nuovo responsabile dell’area tecnica, Moreno Zocchi, al quale faccio un grande in bocca al lupo. Ringrazio il dott. Piero Ducci per il prezioso supporto e la competenza che ha messo a disposizione dell’U.S Città di Pontedera. Ducci, non lo scopriamo certo oggi, è un grande dirigente, un amico del Dottor Navarra e oggi di tutta la società Granata e sarà un consulente esterno del Pontedera, ma mai avrà un ruolo federale all’interno dell’organigramma”.

L’articolo Presentato ufficialmente Moreno Zocchi, nuovo DS Granata proviene da U.S. Città di Pontedera.