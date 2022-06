Vendute tutte le maglie dei 110 anni Granata messe a disposizione per l’asta di beneficienza organizzata dall’U.S Città di Pontedera in sinergia con la onlus Sport for Children. Il ricavato della vendita è stato donato alla Misericordia di Pontedera, affinché venga utilizzato per le cure mediche di un grande tifoso Granata, Carlo Barsotti.

“Abbiamo inserito le maglie celebrative dei 110 anni Granata sul nostro canale E-Bay e grazie alla loro vendita abbiamo raccolto 1.500 euro – ha spiegato Yuri Bianchi, di Sport for Children. – Ringrazio l’U.S Città di Pontedera per essersi fidata di noi ancora una volta e mi auguro che questa collaborazione possa durare ancora negli anni”.

La società Granata ci tiene a ringraziare Yuri Bianchi di Sport for Children per il prezioso aiuto nell’organizzazione dell’iniziativa, la Misericordia di Pontedera, nella persona del suo Governatore Matteo Leggerini per la disponibilità, e tutti i tifosi e appassionati che hanno partecipato all’asta aiutandoci a dare sostentamento medico a un grande tifoso del Pontedera come Carlo Barsotti. Grazie di cuore a tutti

L’articolo Raccolti 1.500 euro per Carlo Barsotti con la vendita delle maglie dei 110 anni Granata proviene da U.S. Città di Pontedera.