La presentazione di Cosimo Tripoli: “Non so come mi utilizzerà il mister, sono qui per crescere”

Oggi presentiamo Cosimo Tripoli, classe 2002 e originario di Firenze. Il ragazzo è cresciuto nei settori giovanili di squadre fiorentine per poi approdare nei semi-professionisti con il Cosenza in Primavera 2. Si trasferisce poi a Rieti in Beretti nell’anno del Covid per approdare poi in Serie C al Carpi allenandosi tutto l’anno in prima squadra. Lo scorso anno approda al Monterosi fino a febbraio e poi sbarca a Pontedera in prima squadra.