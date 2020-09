L’Us Grosseto comunica di aver preso in prestito dall’Atalanta il centrocampista Matteo Pedrini. Classe 2000, lo scorso anno ha giocato in Lega pro con la maglia della Giana Erminio, collezionando 17 presenze e un gol. Può giocare come mezz’ala o come esterno di centrocampo ed è a disposizione di mister Lamberto Magrini.

