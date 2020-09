Intervista ad Arensi Rota

Di seguito le prime dichiarazioni del neo difensore azzurro, classe ’95, Arensi Rota:

“Da poche ore sono arrivato a Carrara, ma mi sento già a mio agio. Ho in mente di vincere e la Carrarese, tra le diverse offerte ricevute, mi è sembrata la piu’ adatta a raggiungere lo scopo. Non mi voglio nascondere e sono convinto che possiamo ottenere tanto in questa stagione.

Il secondo posto della scorsa annata non deve essere un punto di arrivo, ma un trampolino per il nuovo campionato da affrontare senza paura, con coraggio e consapevolezza.

Sono un difensore centrale rapido ed aggressivo, mi esalto nel corpo a corpo e provo sempre ad anticipare il diretto avversario per proieattare l’azione da difensiva ad offensiva”.