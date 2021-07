CAPITAN CIOLLI RINNOVA

Contratto rinnovato anche per Andrea Ciolli, che vestirà la maglia del Grifone anche nel prossimo campionato di Serie C. Un rinnovo importante per il capitano biancorosso, grossetano di nascita, che ha già passato le 100 presenze con la casacca unionista.

“Sono felice di poter continuare a vestire questa maglia – spiega Andrea Ciolli, capitano dell’Us Grosseto – che per me è ormai come una seconda pelle. Sono onorato di continuare a guidare questa squadra e ringrazio la società per avermelo permesso e per aver creduto in me. Un ringraziamento speciale a mia moglie, che mi sta accanto e mi sostiene sempre. Da domani cominceremo a lavorare per migliorarci, giorno dopo giorno, con la speranza di poter vedere i nostri tifosi allo stadio Zecchini”.

