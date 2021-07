Altro colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo Stefano Giammarioli: in biancorosso arriva Matteo Salvi, difensore centrale classe 1999, mancino, alto un metro e novantasei, in prestito dall’Atalanta. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Pistoiese giocando 17 gare in serie C e quest’anno andrà a rinforzare la difesa maremmana.

